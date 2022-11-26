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Ekonomi

Çorum'un "Dodurga Beyi ayvası" ilçenin alternatif gelir kaynağı olacak

Çorum'un Dodurga ilçesinde yetiştirilen Dodurga Beyi ayvasının ilçedeki çiftçilere alternatif gelir kaynağı haline getirilmesi planlanıyor.

Oğuzhan Erdoğan   | 26.11.2022
Çorum'un "Dodurga Beyi ayvası" ilçenin alternatif gelir kaynağı olacak Fotoğraf: Oğuzhan Erdoğan/AA

Çorum

Yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip ilçenin temel gelir kaynağını Türkiye Kömür İşletmelerine ait kömür madeni oluşturuyor.

Tarım ve hayvancılığın da yapıldığı ilçede, "Dodurga Beyi Ayvası"nın üretiminin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine, ilçeyi tarımda daha ileri noktalara taşımak amacıyla belediye tarafından 7 yıl önce Ayva Bahçesi Projesi başlattıklarını söyledi.

İlçede ayva üretimi yapıldığını ancak bunu geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aydın, "Proje kapsamında 7 yıl önce 4 bin 700 ayva fidanı diktik. Fidanlarımızdan bu yıl meyve almaya başladık. Yılda yaklaşık 2 bin ton Dodurga Beyi ayvası üretiyoruz. Bu rakam gelecekte daha da artacak." dedi.

Bu yıl hasadın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Aydın, Dodurga Beyi ayvasının hafif ekşi tadı, sulu yapısı ve yumuşak kıvamıyla öne çıktığını vurguladı.

Dodurga Bey ayvasını dünyaya tanıtmak istediklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Hem üretimimizi artırmak hem de ürünümüzü dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın önünü açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dodurga Beyi ayvası adıyla iç ve dış pazara pazarlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ürünü hasat döneminde sağlıklı şekilde saklayıp pazara ulaştırmak için soğuk hava deposuna ihtiyacımız var. Bu depoyu ilçemize kazandırdığımızda, birkaç ay muhafaza ederek iç piyasaya sürmek şartıyla halkımızın ekonomik kalkınmasını sağlayacağız."

İlçede 37 yıldır ayva üreten Osman Tiritçi ise 5 bin metrekarelik ayva bahçesinden yılda ortalama 12 ton civarında mahsul elde ettiğini söyledi.

Dodurga Beyi ayvasının birçok yönüyle diğer ayvalardan ayrıldığına dikkati çeken Tiritçi "Dodurga Beyi ayvası, elma gibi yenebilecek bir ayvadır. Lezzeti, tadı, sertliği çok güzeldir. Türkiye'nin yaklaşık 50 iline ayva gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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