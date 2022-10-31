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Ekonomi

Çocuk desteği ödemeleri kasım itibarıyla hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Mümin Altaş   | 31.10.2022
Çocuk desteği ödemeleri kasım itibarıyla hesaplara yatırılacak

Ankara

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

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