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Ekonomi

Çinli şirket uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı

Deep Blue Aerospace, 2027'de planladığı yörünge altı seferi için tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) iki bilet sattı.

Emre Aytekin  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Çinli şirket uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı

Pekin

Çin'de bir uzay ve havacılık şirketi, 2027'de planladığı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün akşam e-ticaret sitesi Taobao üzerinden iki bilet tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) satıldı.

Merkezi Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan "Deep Blue Aerospace" adlı şirket, ülkede uzay turizmine yönelik satış yapan ilk şirket oldu.

2027 yılında roketle bir yörünge altı seferi düzenlemeyi hedefleyen şirket, 12 dakika sürmesi planlanan bu seferin en az 5 dakikasında yolcuları atmosfer dışında dış uzaya taşıyarak ağırlık hissinin kaybolmasını deneyimlemelerini sağlamayı vadediyor.

Yörünge altı seferinin, özel bir uzay uçağıyla değil roketle yapılacak olması, şirketin gelecek iki yılda çok sayıda insansız uçuş testi yapmasını gerektirecek.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket teknolojisinin de yardımıyla ileride bu türden uzay yolculuklarının çok daha ucuza mal edilebileceği öngörülüyor.

Şirket, gelecek ay sefer için daha fazla bilet satmayı planlıyor.

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