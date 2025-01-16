Dolar
35.44
Euro
36.53
Altın
2,717.42
ETH/USDT
3,321.90
BTC/USDT
99,000.00
BIST 100
9,759.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye ve Fas'ta fabrika kurabileceği öngörülüyor

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın raporunda, Çinli otomobil üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD ya da Fas ile Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrika kurabileceği belirtildi.

Bahattin Gönültaş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye ve Fas'ta fabrika kurabileceği öngörülüyor

Berlin

Gartner'ın, "2025 Temel Otomotiv Trendleri" raporu yayımlandı.

Raporda, küresel otomotiv sektörünün, emisyonlar üzerindeki düzenleyici baskı ve Çin'den gelen büyümeyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) değişen siyasi ortamın araç emisyon düzenlemelerine ilişkin tartışmayı yeniden açarak otomotiv endüstrisi için belirsizlik oluşturulduğu aktarılan raporda, küresel otomobil markalarının kapasite fazlası ve fiyat rekabetiyle mücadele etmesi nedeniyle birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikasının bu yıl kapanma veya satılma riskinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, otomobil üreticilerinin, emisyon hedefleri ve gümrük vergileri nedeniyle bu yıl Avrupa ve Amerika kıtasında üretim kapasitesini azaltacağına işaret edilerek, Batılı otomotiv üreticileriyle rekabeti artıran Çinli üreticilerin ise yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü sebebiyle elektrikli araçlarda hakimiyetlerinin artacağı öngörüldü.

Gartner'in raporunda, "Kapasite fazlası üretim yıllardır birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikası için bir sorun teşkil ediyor. ABD ve AB tarafından Çin menşeili elektrikli araçlara uygulanan ithalat tarifelerindeki son artışın bu sorunu daha da kötüleştirmesi muhtemel. Buna karşılık, Çinli otomobil üreticileri rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD'de ya da Fas veya Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrikalar kurabilir." ifadeleri yer aldı.

Elektrikli araçların sevkiyatlarının bu yıl yüzde 17 artacağı aktarılan raporda, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50'sinden fazlasının 2030'a kadar elektrikli araç olacağı tahmin edildi.

Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Pedro Pacheco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yazılım ve elektrifikasyonun otomotiv sektörünün dönüşümünün iki ana itici gücü olmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak 2025'te otomobil üreticileri, özellikle elektrikli araç pazarında, emisyon düzenlemelerine ilişkin belirsizlikler ve Çin ile Batı arasında artan ticari gerilimlerle karşı karşıya kalacak." görüşlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
Malatya'da 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye ve Fas'ta fabrika kurabileceği öngörülüyor

Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye ve Fas'ta fabrika kurabileceği öngörülüyor

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 12 milyar doları aştı

Çin'de Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9 milyar seyahat bekleniyor

ABD'de, TikTok'un yasaklanma ihtimalini protesto için başka bir Çin platformuna "göç" başladı

ABD'de, TikTok'un yasaklanma ihtimalini protesto için başka bir Çin platformuna "göç" başladı
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 6 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 6 gemi görüldü
Volkswagen Grubunun Çin etkisiyle araç teslimatı geçen yıl düştü

Volkswagen Grubunun Çin etkisiyle araç teslimatı geçen yıl düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet