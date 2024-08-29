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Ekonomi

Çinli Huawei, güçlü akıllı telefon satışlarıyla yılın ilk yarısında karını yüzde 18 artırdı

Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Huawei, akıllı telefonlarda yeni modeller sayesinde yılın ocak-haziran döneminde net karını yüzde 17,8 arttırarak 54,9 milyar yuana (7,7 milyar dolara) yükseltti.

Bahattin Gönültaş  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Çinli Huawei, güçlü akıllı telefon satışlarıyla yılın ilk yarısında karını yüzde 18 artırdı

Berlin

Huawei, yılın ocak-haziran döneminde ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çinli şirketin gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 417,5 milyar yuan (58,8 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Şirketin net karı ise yüzde 17,8 yükselişle 54,9 milyar yuana (7,7 milyar dolara) ulaştı.

Huawei, bireysel ürün gruplarının satışları hakkında herhangi bir bilgi vermezken, Çinli şirketin yönetim kurulu başkanı Eric Xu, şirketin yılın ilk yarısında performansının tahminleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Huawei, Ağustos 2023’te Çin'de Mate 60 Pro serisini piyasaya sürmesiyle ülkede akıllı telefon pazarında ilk sıraya yerleşmişti.

Çin hükümeti, bağımsızlık ve rekabet için yurt dışından gelen teknolojilerden daha çok ülke içi teknolojinin geliştirilmesi yönünde bir strateji izlerken, Huawei bu stratejide merkezi bir oyuncu olarak dikkati çekiyor.

ABD’nin özellikle çip olmak üzere Çin’e teknoloji ihracatı konusundaki kısıtlamaları nedeniyle, Huawei’nin cihazları ülkede üretilen çiplerle çalışıyor.

ABD yaptırımları arasında, Huawei’nin Google Android işletim sistemine erişimi engellenmesi de bulunuyor. Huawei, bunun üzerine "Harmony OS" adlı kendi mobil işletim sistemini geliştirdi.

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