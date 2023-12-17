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Ekonomi

Çinli firmaların "pazar payını" işaret eden Tayland'dan, Japon firmalara "hızlı karar" çağrısı

Tayland, Çinli firmaların artan pazar payları karşısında, ülkesindeki Japon otomobil üreticilerinin ticari faaliyetlere yönelik hızlı kararlar alması gerektiğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Çinli firmaların "pazar payını" işaret eden Tayland'dan, Japon firmalara "hızlı karar" çağrısı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Japonya'nın ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla geldiği başkent Tokyo'da temaslarda bulunuyor.

Nissan Motor, Toyota Motor, Isuzu Motor ve Suzuki Motor dahil Japon üretici firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Srettha, firmaların Tayland faaliyetlerini ele aldı.

Görüşmede, Srettha, Çinli firmaların artırdığı pazar payları karşısında, ülkesinde faal bulunan Japon firmaların, ticari faaliyetlerinde hızlı kararlar alması gerektiğini dile getirdi.

Piyasadaki diğer firmaların hızlı kararlar aldığını kaydeden Srettha, "elbette dünyada yalnız değilsiniz" ifadesini kullanarak, Japon firmalara "adaptasyon" çağrısı yaptı.

"Tayland, otomobil ihracatı için bir üs olmaya devam edecek" diyen Srettha, Japon otomobil üreticilerinin, Tayland ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini umduğunu belirtti.

Kyodo ajansının aktardığı habere göre, Srettha, Japon firmaların Tayland'da daha fazla elektrikli araç üretmelerine yönelik vergi teşvikleri konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Tayland'da yerel bir banka, yaptığı araştırmada, Çinli otomobil üreticilerinin, ülkenin elektrikli araç pazarındaki paylarını son zamanlarda neredeyse yüzde 80'e yükselttiğini saptadı.​​​​​​​

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