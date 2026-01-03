Dolar
Ekonomi

Çinli BYD, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak dünya lideri oldu

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" haline geldi.

Emre Aytekin  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Çinli BYD, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak dünya lideri oldu

Pekin

Şirketin yayımladığı 2025 raporuna göre, BYD'nin bu dönemde "yeni enerji aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı yüzde 7,7 artışla 4,6 milyona ulaştı.

NEV satışları içinde şarj edilebilen pilli elektrikli araçların (EV) satışları, yıllık yüzde 28,7 artışla 2,25 milyona çıkarken sektörde dünya lideri olan en yakın rakibi Tesla, 2025 satışlarının yıllık yüzde 8,6 azalışla 1,63 milyona gerilediğini duyurdu.

Böylece merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, "dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi" ünvanına sahip oldu.

Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu şirket, aslında "dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi" konumundaydı ancak şarj edilebilen hibrit araçlar da ürettiğinden tamamıyla elektrikli araç satışında yalnızca bu tür araçlar imal eden Tesla'nın gerisinde bulunuyordu.

