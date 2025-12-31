Dolar
Çin, belirli miktarı aşan sığır eti ithalatına ek yüzde 55 gümrük vergisi getirecek

Çin, sığır eti üretimi için yürüttüğü yerli endüstriyi koruma soruşturması sonunda belirli miktarı aşan sığır eti ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararı aldı.

Emre Aytekin  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Çin, belirli miktarı aşan sığır eti ithalatına ek yüzde 55 gümrük vergisi getirecek

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2024'te başlatılan soruşturma sonucunda, ülkeye sığır eti ithalatının arttığı, bunun yerli endüstride zarara yol açtığı, ithalat artışı ile oluşan zarar arasında nedensellik bağı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu, Çin Ticaret Bakanlığının önerisiyle, yerli endüstrinin korunması amacıyla, herhangi bir ülkeden sığır eti ithalatının belirli miktarı aşması durumunda, o ülkeye uygulanan mevcut tarife ek yüzde 55 gümrük vergisi getirme kararı aldı.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ek tarife, 31 Aralık 2028'e kadar 3 yıl uygulanacak. İthalat kotalarına ülke bazında karar verilecek.

Çin'in sığır eti ithalatı içinde payı yüzde 3'ü geçmeyen gelişmekte olan ülke ve bölgeler ile yüzde 9'u geçmeyen ülke ve bölgeler grubu, koruma tedbirlerinden muaf tutulacak.

Çin-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması'nda sığır eti ticaretine ilişkin yer alan özel hükümler de koruma tedbirlerinin yürürlüğü süresince askıya alınacak.

