Gündem

Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır

Betül Bilsel  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in tetikçisi, imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir." dedi.

Bahçeli, "Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza, müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır. (Terörsüz Türkiye hedefi) Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının çürütülmesi, ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi ahlaki vazifedir." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

