Ekonomi

Çin'in Orta Asya ülkeleri ile ticaret hacmi 2025'te 100 milyar doları aştı

Çin'in 5 Orta Asya ülkesi ile ticaretinin 2025'te ilk kez 100 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresinin yayımladığı verilere göre, Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki toplam ticaret hacmi, 2025'te 106,3 milyar dolar oldu.

Çin ile Orta Asya arasındaki ticaret ilk kez 100 milyar dolar barajını aşarken, Pekin, bölge ülkelerinin en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Bu dönemde Çin'den Orta Asya ülkelerine makina ve yüksek teknoloji ürünlerinin ağırlıkta olduğu 71,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, Çin ise Orta Asya ülkelerinden yer altı kaynaklarının yanı sıra aralarında kimyasallar, çelik ve tarım ürünlerinin olduğu 35,1 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Çin-Orta Asya ilişkileri

Çin, tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi'nin başlangıç noktasında bulunan Orta Asya ülkeleriyle son yıllarda ekonomik ve siyasi ilişkilerini giderek geliştiriyor.

Çin ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı bir araya getiren Çin-Orta Asya işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 18-19 Mayıs 2023'te, Çin'in ev sahipliğinde, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenmişti.

Liderler, zirve toplantılarının iki yılda bir düzenli yapılmasına karar verirken, işbirliği mekanizması için Çin'in Şian şehrinde bir sekretarya kurulmuştu.

2. Çin-Orta Asya Zirvesi de Haziran 2025'te Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmişti.

