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Ekonomi

Çin'de rekabet ve yavaşlama BMW'nin satışlarını olumsuz etkiliyor

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un satışları Çin'deki rekabet ve yavaşlama nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 1,4 düştü.

Bahattin Gönültaş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Çin'de rekabet ve yavaşlama BMW'nin satışlarını olumsuz etkiliyor

Berlin

BMW Group, ilk çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, BMW Group'un araç satışları ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düşerek 586 bin 149'a geriledi.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 157 bin 495'e ulaştı. Aynı dönemde Grubun ana markası BMW araç satışları yüzde 2 düşerek 520 bin 142'ye geriledi.

Şirketin ana merkezi Almanya'da satışları yüzde 1,3'lük hafif düşüşle 61 bin 264 araca indi.

Amerika kıtasında ise yüzde 5,4'lük büyümeyle 94.591'i ABD'de olmak üzere 114 bin 313 araca ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 17,2 azalarak 155 bin 195'e düşmesi dikkati çekti.

Çin'de tüketicilerin küresel ticaret savaşı endişesi nedeniyle harcama yapma konusunda daha da isteksiz hale gelmesi Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in ve Volkswagen Grubu'nun bu ülkedeki satışlarını da olumsuz etkiliyor.

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