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Ekonomi

Çin'de imalat sektörü aktivitesi yeni yıla daralma seyriyle başladı

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, 2024'ün son çeyreğindeki genişleme eğiliminin ardından 2025'in başında yeniden daralma seyrine girdi.

Emre Aytekin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Çin'de imalat sektörü aktivitesi yeni yıla daralma seyriyle başladı

Pekin

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak 2025'te geçen aya göre 1 puan azalarak 49,1'e geriledi. Ekim 2024'te 50,1'e yükselerek 5 ay aradan sonra genişleme seyrine giren endeks, Kasım 2024'te 50,3, Aralık 2024'te de 50,1 ile büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı.

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi, ocakta 51'den 49,2'ye, yeni ihracat siparişleri ise 48,3'ten 46,4'e geriledi. Yeni yılda hem iç talebin hem de dış talebin zayıfladığı gözlendi. Dış talebin ölçüsü olan yeni ihracat siparişleri Mart 2024'ten beri en düşük seviyeye indi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivitedeki düşüşte işçilerinin Bahar Bayramı tatiline erken başlamasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Cao, tatil sonrası aktivitede yeniden artış beklendiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağı beklentisiyle üreticilerin önceki aylarda ön sevkiyatları yoğunlaştırdığına dikkati çekti. İhracatı büyük oranda imalat ürünlerine dayanan Çin'in dış satımı 2024'ün son çeyreğinde hızlı artış kaydetmişti. İhracat, ekimde yüzde 12,7, kasımda yüzde 6,7 ve aralıkta yüzde 10,7 yükselmişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI, Ocak 2025'te 2 puan azalarak 50,2'ye geriledi. Ekim 2024'te 50,2 olan endeks, Kasım 2024'te 50'ye gerilemiş, Aralık 2024'te ise 52,2'ye yükselmişti.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 53,2'den 49,3'e geriledi. İnşaat sektörünün yeni siparişler alt endeksi de 51,4'ten 44,7'ye düştü. İstatistikçi Cao, aktivite kaybını, inşaat sektörünün Bahar Bayramı döneminde ölü sezona girmesine bağladı.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi ise 52'den 50,3'e gerilese de genişleme seyrini sürdürdü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

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