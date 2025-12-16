Dolar
42.71
Euro
50.25
Altın
4,275.72
ETH/USDT
2,944.20
BTC/USDT
87,001.00
BIST 100
11,326.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Alman ekonomisi aralıkta da ivme kaybetti

Almanya'da özel sektör faaliyetlerinde büyüme ivmesi aralıkta daha da yavaşladı.

Bahattin Gönültaş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Alman ekonomisi aralıkta da ivme kaybetti

Berlin

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayı öncü verileri açıklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ülkede kasımda 52,4 olan bileşik PMI, aralıkta 51,5'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

7 aydır büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üstünde kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 52,4 puanda sabit kalacağı yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, ekimde 53,1'den 52,76'ya inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,2'den 47,7'ye inerek son 10 ayın en düşük değerine geriledi.

S&P Global'in açıklamasında, ekonomik endişeler ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle Alman iş dünyasının güveninin 8 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Aralık ayında Alman özel sektöründe faaliyetlerin büyümesi art arda ikinci ayda da yavaşladı." ifadesine yer verildi.

"Ne karmaşa"

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da "İmalat sektöründeki daha da derinleşen durgunluk karşısında 'ne karmaşa' diye haykırmak geliyor insanın içinden. İmalat PMI endeksi, üst üste ikinci ayda da 50'nin altındaki daralma bölgesinde daha da derinleşti ve 10 ay sonra ilk kez üretim de düşüşe geçti." ifadesini kullandı.

De la Rubia, imalat sektöründe geleceğe güvenle bakan şirketlerin sayısının da arttığını belirterek, "Bu durum hükümetin bir dizi ulaşım projesini başlatması, bürokrasiyi azaltmak için reformlar yapmaya karar vermesi ve savunma kapasitesini genişletmek istemesi gerçeğini yansıtıyor olabilir. Ancak bu önlemler siparişlerde artışa yol açarsa, imalat sektörü yeniden ivme kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Erciyes'te kayak keyfi 18 Aralık'ta başlayacak
Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz

Benzer haberler

Alman ekonomisi aralıkta da ivme kaybetti

Alman ekonomisi aralıkta da ivme kaybetti

Avrupa'dan "Ukrayna için çok uluslu güç" önerisi

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Almanya'da nüfusun 2070'te 74,7 milyon olması bekleniyor

Almanya'da nüfusun 2070'te 74,7 milyon olması bekleniyor
NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor
Anket: Almanya’da hükümetteki partilere destek, seçim sonuçlarının altında kalmaya devam ediyor

Anket: Almanya’da hükümetteki partilere destek, seçim sonuçlarının altında kalmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet