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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Çin ile Avrupa arasında ilk 8 ayda 10 bin yük treni seferi yapıldı

Çin ile Avrupa arasındaki yük treni seferlerinin, bu yıl dün itibarıyla 10 bine ulaştığı bildirildi. 82 güzergahta yapılan seferler, 24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre ulaştı.

Emre Aytekin   | 22.08.2022
Çin ile Avrupa arasında ilk 8 ayda 10 bin yük treni seferi yapıldı

Pekin

Çin Devlet Demir Yolları Grubunun (China Railway) verilerine göre, sefer sayısındaki rakama bu yıl geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldı.

Çin-Avrupa tren seferleri, 2022'de 10 bine ulaşırken toplam 972 bin TEU konteyner taşındı. Konteyner miktarı geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

82 güzergahta yapılan seferler, 24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre ulaştı. Trenler otomobillerden sanayi parçalarına, tekstilden aksesuarlara 53 kategoride 50 binden fazla ürün taşıdı.

Doğu Avrupa ülkelerine taşınan konteyner miktarı 2020'ye kıyasla yüzde 41,3, Batı Avrupa'ya yüzde 20,7 ve Orta Avrupa'ya yüzde 15,2 arttı.

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