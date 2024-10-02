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Ekonomi

Çin elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Kanada'yı DTÖ'ye şikayet etti

Çin, ithal elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük tarifeleri getiren Kanada hakkında Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Emre Aytekin  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Çin elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Kanada'yı DTÖ'ye şikayet etti

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın "tek taraflı ve korumacı" davranışının uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunulduğu kaydedildi.

Kanada'nın çok sayıda tarafın itirazlarına ve ikna çabalarına kulak tıkayarak belirli bir ülkenin (ABD) tek taraflı adımlarını izlemeyi tercih ettiği aktarılan açıklamada, Çin'in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı vurgulandı.

Kanada'da Justin Trudeau başbakanlığındaki hükümet, Çin'den ithal elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Kanada, böylece bu ürünlerde ABD ile aynı oranda gümrük tarifeleri belirlemişti.

Çin, 27 Eylül'de Kanada'nın ek gümrük tarifelerine karşı "ayrımcılık" soruşturması başlattığını duyurmuştu.

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