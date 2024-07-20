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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valiliğindeki il koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Çiftçilerin hesabına destekleme ödemesi olarak 119,1 milyon lira aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Çiftçilerin hesabına destekleme ödemesi olarak 119,1 milyon lira aktarıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira olmak üzere toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

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