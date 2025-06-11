Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek istiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle gençler arasında şiddet olaylarının artmasında önemli bir rolü olduğunu düşündüğü sosyal medyayı 15 yaş altı çocuklara yasaklamak istediğini söyledi.
Ankara
Macron, France 2 kanalına verdiği röportajda, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek ve bunun Avrupa Birliğinin (AB) tamamında uygulanmasını istediğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, "15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız." dedi.
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Sosyal medyanın çocuklar tarafından kullanımına yaş sınırı getirmek amacıyla AB'nin yürüttüğü çalışmaların birkaç ay içinde sonuçlanacağını umduğunu belirten Macron, bu konuda adım atmak için AB'yi beklemeyeceklerini de dile getirdi.
Macron, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin, "Eğer (AB genelinde) yapılmazsa, Fransa'da bunu yapmaya başlayacağız. Bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Macron'un açıklamaları, Fransa'da bir ortaokul öğrencisinin okul çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü olayın ardından geldi.
Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.