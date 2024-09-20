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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, çiğ süt için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira, bitkisel ürün sigortası için 600 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 110 milyon 424 bin 58 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 86 milyon 872 bin 475 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 14 milyon 442 bin 653 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları için de 170 bin 880 lira olarak belirlendi.

Söz konusu destekler bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 27 Eylül'de ödenecek.

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