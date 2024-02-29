Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 2 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Ankara
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Doğu Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Mart'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.