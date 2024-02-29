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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 2 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Murat Temizer  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Ankara

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Doğu Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Mart'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

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