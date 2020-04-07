Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini açıkladı.
Ankara
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.