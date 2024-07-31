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Ekonomi

ÇAYKUR, organik çay fark ücreti ödemelerini dekar başına yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2024 yılında organik yaş çay için dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Fikret Delal  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ÇAYKUR, organik çay fark ücreti ödemelerini dekar başına yapacak

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, organik yaş çay üreticilerine bugüne kadar kilogram üzerinden verilen teşvik bedelinin 2024 itibarıyla, üretim süreçlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla alan bazlı olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede 2024 yılı için organik yaş çay üreticilerimize dekar başına 10 bin lira destekleme ödemesi yapılacak olup, tutarın yarısı ağustos ayında, kalan yarısı ise kasım ayında ödenecektir. Bundan sonraki süreçte hesaplama alan bazlı devam edecektir." ifadelerine yer verildi.


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