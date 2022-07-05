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Ekonomi

ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi

ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.

Fikret Delal   | 05.07.2022
ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.​​​​​​​

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