Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 28, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/7buEJ8U6ox
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.