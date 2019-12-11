Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
İstanbul
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
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