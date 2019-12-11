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Ekonomi

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

Murat Birinci   | 11.12.2019
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi

İstanbul

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

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