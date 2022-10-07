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Ekonomi

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 07.10.2022
Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyetini içeren "torba" kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TBMM

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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