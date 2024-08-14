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Ekonomi

BYD'den 1 milyar dolarlık yatırım çeken Türkiye, Çin'e ihracatını yüzde 51 artırdı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin yatırımıyla Türkiye pazarına ilgisini ortaya koyan Çin'den Türk ürünlerine talep devam ederken, Türk şirketleri söz konusu ülkeye ihracatını artırmayı sürdürüyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
BYD'den 1 milyar dolarlık yatırım çeken Türkiye, Çin'e ihracatını yüzde 51 artırdı

Istanbul

Batı ülkeleriyle ekonomik ve ticari anlamda sıkıntı yaşayan Çin, Türkiye'deki pazar çeşitliliğini artırma ve bu pazarlardaki etkinliğini geliştirme stratejisiyle ticari ilişkileri bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırıma yönelik imzalanan anlaşma kapsamında, firmanın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarında yılda yaklaşık 3 milyon otomobil üretimiyle zirvede yer alan BYD'nin, Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlarla yeni üretim tesisine yaptığı yatırımın, markanın yerel üretim yeteneklerini ve lojistik verimliliğini artırması bekleniyor. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan taleple birlikte Avrupa'daki tüketicilere de ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye pazarına ilgisini ortaya koyan Çin'den Türk ürünlerine talep devam ederken, Türk şirketleri de bu ülkeye ihracatını artırmayı sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 312,9 milyon dolara çıktı.

Çin böylece geçen ay Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 16. ülke oldu. Ülkeye dış satım, haziran ayına göre yüzde 37,5 artış kaydetti. Çin'e dış satım, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,8 milyar dolara yükseldi.

Madencilik ürünleri öne çıktı

Ülkeye, temmuzda en fazla ihracat 187,6 milyon dolarla madencilik sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü, 63,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 9,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 8,2 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 6,5 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Madencilik ürünleri, Çin'e ocak-temmuz döneminde yapılan dış satımda da öne çıktı. Sektör, bu dönemde bu ülkeye 992,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde, Çin'e kimyevi maddeler ve mamullerinden 312,2 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektöründen 93,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddelerinden 73,6 milyon dolarlık, fındık ve mamullerinden 51,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Ülkeye en fazla ihracatı Ankara yaptı

Temmuzda, Çin'e en fazla ihracatı 111,8 milyon dolarla Ankaralı şirketler yaptı.

Ankara'yı, 77,8 milyon dolarla İstanbul, 33 milyon dolarla Kastamonu, 12,2 milyon dolarla İzmir, 9,8 milyon dolarla Konya takip etti.

TİM verilerine göre, temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde Çin'e ihracatta ilk 10 sırada yer alan şirketler şöyle:


1 - 31 TEMMUZ
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Madencilik Ürünleri118.763,60187.564,87%57,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri14.707,8563.893,59%334,4
Demir ve Demir Dışı Metaller11.878,389.578,42-%19,4
Tekstil ve Hammaddeleri6.875,048.171,23%18,9
Elektrik ve Elektronik11.020,916.450,52-%41,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri6.652,566.254,65-%6,0
Fındık ve Mamulleri3.752,285.766,50%53,7
Otomotiv Endüstrisi4.347,034.934,77%13,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon6.823,743.888,36-%43,0
İklimlendirme Sanayii5.693,063.219,03-%43,5



1 OCAK - 31 TEMMUZ
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Madencilik Ürünleri867.405,01992.241,03%14,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri241.736,10312.213,27%29,2
Demir ve Demir Dışı Metaller78.914,7593.319,88%18,3
Tekstil ve Hammaddeleri72.018,7273.623,66%2,2
Fındık ve Mamulleri28.266,8951.512,38%82,2
Elektrik ve Elektronik56.831,7843.702,38-%23,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri37.741,8437.716,47-%0,1
Otomotiv Endüstrisi29.655,0430.184,13%1,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon34.584,5130.163,82-%12,8
İklimlendirme Sanayii28.649,7529.097,76%1,6


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