Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,127.00
BTC/USDT
70,971.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı bir binanın istinat duvarı çökmesi sonucu çevredeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Bursa'ya 66 dönümlük alana yeni yaşam ve ticaret merkezi kazandırılacak

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından kentin en büyük ikinci ilçesi Yıldırım'da 66 dönümlük alana yeni yaşam ve ticaret merkezi yapılacak.

Cem Şan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Bursa'ya 66 dönümlük alana yeni yaşam ve ticaret merkezi kazandırılacak

Bursa

Yıldırım ilçesinde mülkiyeti Bursa TB'ye ait 66 dönümlük ET-BA Kombina Et Tesisi arazisi, ticaret ve yaşam merkezi olarak planlandı.

Bursa TB, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin onaylarıyla yapmayı planladığı yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinden göç alan Bursa'nın bu yönüyle güzel bir mozaik oluşturduğunu söyledi.

Kentte yaşayanların üretime katkı sağladığını ifade eden Matlı, üreten insanların standartlarının yükselmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa TB olarak şehrin doğusunda Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle bir proje yürüttüklerini belirten Matlı, "Çalışan insanların yoğun bulunduğu bölgede standartların yükselmesi noktasında burada yapacağımız projeyle Yıldırım'da insanların daha sosyal olacağı, aynı zamanda yeni konut örnekleri ve bahçeli yaşam tarzının oluşacağı, konut alanı ve ticaret alanının bir arada bulunacağı Bursa Yaşam Sokağı'nı devreye alacağız." dedi.

Yeşilin çok, bina yoğunluğunun az olduğu proje olacak

Matlı, şu anda firmaların burayla ilgili konsept projeler hazırladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu sene inşallah projenin temellerini atacağız. Hem mesleki anlamda üreticilerimize hem de ait olduğumuz bu şehre olan vefa borcumuzu 2026 yılında ödemiş olacağız. Bizim için en önemli, manevi değeri en yüksek olan bir proje olduğunu düşünüyorum. İnsanların aileleriyle yürüyüş yaptığı, sosyal mekanlar ve yaşam alanları ile yaşam sokağının olduğu bir dönüşüm olacak. Yeşilin çok olduğu, bina yoğunluğunun az olduğu Bursa'nın en güzel projesi olacak."

Konut, yaşam sokağı, otel ve ticaret merkezini içeren kapsamlı bir proje hazırladıklarına değinen Matlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapısal dönüşüm kapsamında 250 civarında konut yapılacak. Projenin bir tarafında site konsepti var. İkinci bölümde ise çarşıların, kafelerin ve yeşil alanların olduğu Bursa Yaşam Sokağı yapılacak. Diğer bir bölümde ise sanayiciler için bir otel projemiz var. Ticaret merkezi ve kültür merkezi noktasında da Yıldırım Belediyesi ile ortak çalışmalarımızın olduğu bir alan yaratıyoruz. Toplam 100 bin metrekarenin üzerinde bir inşaat alanı olacak. 66 dönüm üzerine inşa edilecek 100 bin metrekarelik inşaat alanıyla herkesin gıpta ettiği, oturmak ve yaşamak istediği bir bölgenin yaratılmasına vesile olacağız."

Matlı, projelerin gelecek ay Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşüleceğini dile getirerek, proje süreçlerinin yılın ikinci yarısı itibarıyla tamamlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi
Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa'ya 66 dönümlük alana yeni yaşam ve ticaret merkezi kazandırılacak

Bursa'ya 66 dönümlük alana yeni yaşam ve ticaret merkezi kazandırılacak

Sırıkla atlamada Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki Emine Elif çalışmalarının karşılığını aldı

Otomotiv endüstrisi ocakta yaklaşık 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Tamir etmek için çıktıkları iş yerinin çatısında hurda vaziyette otomobil buldular

Tamir etmek için çıktıkları iş yerinin çatısında hurda vaziyette otomobil buldular
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem hakkındaki iddianamede "rüşvet" iddialarına ilişkin yazışmalar yer aldı

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem hakkındaki iddianamede "rüşvet" iddialarına ilişkin yazışmalar yer aldı
Bursa'nın kaynakçı kadınları Avrupa'ya gönderilen tren parçalarının yapımında görev alıyor

Bursa'nın kaynakçı kadınları Avrupa'ya gönderilen tren parçalarının yapımında görev alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet