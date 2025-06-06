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Ekonomi

Bundesbank: Ekonomik büyüme ticaret savaşları nedeniyle zorlanmaya devam edecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2025 yılı genelinde büyüme kaydetmeden durgun seyredeceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Bundesbank: Ekonomik büyüme ticaret savaşları nedeniyle zorlanmaya devam edecek

Berlin

Bundesbank, Haziran ayı itibarıyla yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2025-2027 dönemine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

Buna göre banka, 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düşürdü.

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Banka, 2027 için GSYH tahminini yüzde 0,9’dan 1,2’ye yükseltti.

Raporda, Alman ekonomisinin toparlanmasının uluslararası ticaret politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle gecikmesine vurgu yapılırken, gelecek yıldan itibaren altyapı ve savunma harcamalarının ekonomide önemli toparlanmanın başlamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bundesbank uzmanları, küresel ticaretteki belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda şirketlerin zorluklarla mücadele etmeye devam ettiğini belirterek, Alman ekonomisinin üst üste üçüncü yılı da büyüme kaydetmeden geçireceğini öngördü. Uzmanlar ayrıca, ülkedeki enflasyonist baskının azalmayı sürdüreceğini ifade etti.

Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2,4'ten 2,2'ye düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 1,5’lik yıllık enflasyon öngördü.

Trump tarifeleri ve savunma harcamaları

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin başlangıçta ekonomik büyümeyi azaltacağını belirtti.

Nagel, "Bu durum (gümrük tarifeleri ve belirsizlik) Alman sanayisini, uzun bir zayıflık döneminin ardından istikrara kavuşmaya başladığı bir dönemde vuruyor. Bunun yanında, savunma ve altyapıya yönelik ek hükümet harcamalarının 2027 yılı sonuna kadar GSYH büyümesini belirgin bir şekilde artırmasını bekliyoruz” " ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Öte yandan, tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmininin gerçekleşmesi halinde, Alman ekonomisi bu yıl da büyüme kaydedemeyecek ve böylece üst üste üçüncü yılı da durgunlukla geçirmiş olacak.

Bundesbank, daha önceki yüzde 0,2 büyüme beklentisini sıfıra indirirken; Bilirkişi Kurulu tahminini yüzde 0,4’ten aşağı çekmişti. Hükümet ise büyüme beklentisini sıfıra revize etti.

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