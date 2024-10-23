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Ekonomi

Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da, yarınki işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Mahmut Çil  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek

İstanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Pay piyasasında, yarınki işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü, 25 Ekim Cuma ve 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

28 Ekim Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) 28 Ekim Pazartesi işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler saat 12.40'ta sonlanacak. Pazartesi günü endeks vadeli kontratta akşam seansı da yapılmayacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar yapılacak.

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