Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Ali Canberk Özbuğutu  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

