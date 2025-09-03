Dolar
41.17
Euro
47.98
Altın
3,537.43
ETH/USDT
4,310.40
BTC/USDT
111,014.00
BIST 100
10,675.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
logo
Ekonomi

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Ali Canberk Özbuğutu  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

İstanbul

İBorsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duyuruda, "Saat 10.01.56 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 7 zanlı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

Benzer haberler

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul devre kesici sisteminde değişiklik yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet