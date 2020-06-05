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Ekonomi

Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.06.2020
Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.

3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsattı.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.


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