Dolar
43.37
Euro
50.97
Altın
4,922.49
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
89,363.00
BIST 100
12,972.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı

Ali Canberk Özbuğutu  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak
Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da gong Üçay Mühendislik için çaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet