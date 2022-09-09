Dolar
18.23
Euro
18.31
Altın
1,715.48
ETH/USDT
1,697.10
BTC/USDT
21,171.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Ekonomi

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 kazançla 3.521,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.09.2022
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,49, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile spor oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi, İngiltere ve Almanya'da enflasyon, ABD, Çin ve Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 48,6 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını öngören ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağını tahmin ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 42 yaralı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet