Dolar
42.44
Euro
49.17
Altın
4,168.20
ETH/USDT
3,006.60
BTC/USDT
88,936.00
BIST 100
10,914.65
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,48 puan ve yüzde 0,53 artışla 10.914,65 puan oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 5,44 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de bu seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

