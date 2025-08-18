Dolar
40.89
Euro
47.88
Altın
3,350.51
ETH/USDT
4,262.60
BTC/USDT
115,551.00
BIST 100
10,889.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 yükselişle 10.911,28 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrildi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet