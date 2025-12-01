Dolar
42.52
Euro
49.40
Altın
4,241.21
ETH/USDT
2,835.00
BTC/USDT
86,238.00
BIST 100
10,885.88
Ekonomi

Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay seyirle 10.898,10 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,59 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.898,10 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi önceki kapanışa paralel açıldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Borsa haftaya yatay başladı

