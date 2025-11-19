Dolar
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 10.772,04 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.772,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,17 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,63 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

