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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.452,67 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.09.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararının ardından Avrupa borsalarında genel anlamda kayıpların telafi edildiğine dikkati çekti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bugünkü Yönetim Konseyi Toplantısı'nda, pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını belirterek, "PEPP'yi aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacağız." dedi. Lagarde, varlık alımlarını azaltmadıklarını, alımları yeniden ayarladıklarını bildirdi.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.490 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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