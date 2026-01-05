Dolar
Ekonomi

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşük seyretti.​​​​​​​

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde süren enflasyonla mücadeleye destek vereceği beklentileriyle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerin yurt içi piyasalara da yansıdığı görülürken, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından BIST 100 endeksi gün içinde 11.726,18 puanı görerek rekor tazeledi ve günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Böylece enflasyon yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin ederek, bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceğini öngörmüştü.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

