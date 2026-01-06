Dolar
43.04
Euro
50.54
Altın
4,459.54
ETH/USDT
3,220.50
BTC/USDT
93,303.00
BIST 100
11,804.74
logo
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,15 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,31 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine de ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin, yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankasına ilişkin (Fed) faiz indirim beklentileriyle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş nisan ayından bu yana piyasaları desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

