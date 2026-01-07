Dolar
43.04
Euro
50.37
Altın
4,459.89
ETH/USDT
3,207.90
BTC/USDT
91,822.00
BIST 100
12,099.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

Yeşilay, dijitalleşmenin hızla artması ve ekran karşısında geçirilen sürenin her geçen gün daha da yükselmesi nedeniyle yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Gökçe Karaköse  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

Istanbul

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "Saat Dokuz, Ekranda Yokuz" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında her akşam 21.00 ve 21.30 saatleri arasında tüm Türkiye'ye ekrana 30 dakika ara verme çağrısı yapılıyor. Bu çağrıyla herkes, her akşam yalnızca 30 dakikalığına ekranlardan uzaklaşıp hayata, sevdiklerine ve kendilerine vakit ayırmaya davet ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya, televizyon ve dijital cihaz kullanımının en yoğun olduğu bu saatlerde, kişilerin ekranlardan uzaklaşarak zihinsel olarak dinlenmeleri, aileleri ve çevreleriyle daha nitelikli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Bu 30 dakikalık zaman diliminde kitap okuma, aile sohbetleri, zeka oyunları, spor ve sanat faaliyetleri gibi sağlıklı ve üretken alternatifler teşvik ediliyor.

Yeşilay Genel Merkezi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi (REHAB) ve Türkiye genelindeki Yeşilay şubelerinin öncülüğünde yürütülecek kampanya kapsamında hazırlanacak afişler ve tanıtım materyalleri, açık hava mecralarında da yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Dijital mecralarda sağlıklı kullanım farkındalığının güçlenmesine katkı sunacak bu çalışmayla, özellikle çocuklar, gençler ve ailelerde dijital denge bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da düşen Libya uçağının incelenme sürecine ilişkin açıklama
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

Yeşilay, İstanbul'da 2026 yılı bisiklet turları yol haritasını açıkladı

Ekran bağımlılığı çocuk ve gençlerin zihinsel kapasitesini düşürüyor

Yeşilaydan bağımlılık haberlerinde etik iletişim için uyarı ve hatırlatma

Yeşilaydan bağımlılık haberlerinde etik iletişim için uyarı ve hatırlatma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet