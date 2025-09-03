Dolar
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,84 puan azalırken toplam işlem hacmi 152,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,37, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,61 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 10.612,31 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarına rağmen bankacılık endeksi öncülüğünde günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.550 seviyelerinin destek, 11.850 ve 11.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

