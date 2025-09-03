Dolar
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,33 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ağustos ayına ilişkin enflasyon verisine çevrildi.

AA Finans'ın 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre ağustosta aylık enflasyonun yüzde 1,79 olması bekleniyor. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

