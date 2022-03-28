Dolar
14.83
Euro
16.30
Altın
1,937.90
ETH/USDT
3,355.50
BTC/USDT
47,529.00
BIST 100
2,172.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.172,48 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.03.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,48 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını bildiren analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genel kurul toplantısında TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları, Japonya'da işsizlik oranı, Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Son tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor

Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor