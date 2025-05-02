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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,31 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile inşaat oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyaller ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif seyrederken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

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