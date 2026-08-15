Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tıbbi kullanım için oksijen üreten 22 istasyonun hizmet dışı kaldığı ve geriye kalan 12'sinin durabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bölgedeki 34 tıbbi oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tıbbi kullanım için oksijen üreten 22 istasyonun hizmet dışı kaldığı ve geriye kalan 12'sinin durabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için oksijen üretimi yapan 34 istasyondan 12'sinin hizmet verebildiği belirtildi.

Halihazırda kullanımda olanların da çok kısıtlı imkanlarla hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle bölgede yaşanan yedek parça ve ekipman eksiklikleri nedeniyle 22 oksijen istasyonunun hizmet dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu koşullar altında Gazze Şeridi'ndeki sağlık kurumlarının oksijen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 30 oksijen tüpü dolum ünitesinden sadece 4'ünün çalışır durumda olduğu aktarılan açıklamada, mühendislik ekiplerinin acil bakım çalışmalarını gerçekleştirememesi nedeniyle makinelerin her an durabileceği uyarısında bulunuldu.

Tıbbi oksijenin bulunabilirliğinin hastanelerde hayatı kurtaracak temel ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, geriye kalan oksijen istasyonlarının durması halinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yatan hastaların hayatının tehlikede olacağı belirtildi.

Açıklamada, oksijen istasyonlarının bakımı için gerekli yedek parçaların ve teknik ekipmanların girişine yönelik kısıtlamaların derhal kalkması talebinde bulunuldu.