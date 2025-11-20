Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,060.30
ETH/USDT
3,037.70
BTC/USDT
92,273.00
BIST 100
11,008.76
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 10.959,01 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,07 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,62 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

