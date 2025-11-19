Dolar
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 151,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,28, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,32 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 1,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Nvidia bilançosu ve yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yer alırken, BIST 100 endeksi günü bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin, ABD'de ise tarım dışı istihdamın yanı sıra işsizlik oranı, Philadelphia Fed imalat endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

