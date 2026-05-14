77 ildeki operasyonlarda 2 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 77 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 77 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara, 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katılırken, 28 hava aracıyla 58 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

77 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;

-2 Ton 103 kg Uyuşturucu Madde ile

-2 milyon 685 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



-2 bin 284 şüpheli yakalandı.

-1.187'si tutuklandı.

-337'si hakkında adli kontrol… pic.twitter.com/n7sZSDcate — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 14, 2026

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.