77 ildeki operasyonlarda 2 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Muhammed Nuri Erdoğan
14 Mayıs 2026•Güncelleme: 14 Mayıs 2026
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 77 ilde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlara, 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katılırken, 28 hava aracıyla 58 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda, 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.